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Pursaklar Belediyesi metruk yapıları yıkıyor

Pursaklar Belediyesi metruk yapıları yıkıyor
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre sorunlarına yol açan harabe haldeki metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre sorunlarına yol açan harabe haldeki metruk yapıların yıkımını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talep ve şikayetleri üzerine atıl durumdaki yapıların gerekli izin prosedüre uygun şekilde yıkımlarını gerçekleştiriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, metruk yapı yıkımları ile ilçenin daha nezih ve güzel bir muhit olması noktasında çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizden gelen şikayetler ile yapı sahiplerinin talepleri doğrultusunda merkez kırsal ayrımı yapmadan yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tür yapılar temizlendikçe görüntü kirliliğinin önüne geçmiş oluyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru, güveni ve rahatlığı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."

Pursaklar Belediyesi metruk yapıları yıkıyor

Pursaklar Belediyesi metruk yapıları yıkıyor

Pursaklar Belediyesi metruk yapıları yıkıyor

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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