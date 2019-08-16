Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayram'ında vatandaşın yüzünü güldürdü

16.08.2019 11:41

Pursaklar Belediyesi, modern kurban satış ve kesim alanı ile vatandaşların takdirini kazandı.

Kokusuz, hijyenik modern kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, otopark, cafe ve mescidiyle Pursaklar Belediyesi, vatandaşlara hijyenik bir ortamda coşkulu ve keyifli bir bayram yaşattı.

Pursaklar kurban kesim alanlarında fark attı

Temizlik ve hijyenin önemli olduğu alanda Kurban Bayramı boyunca ilaçlama ve dezenfekte işlemi yapılırken, genel temizliğin yanı sıra çöplerde düzenli olarak alındı. Kurban Bayramı'nda koordineli olarak çalışan ekipler vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesini sağladı. Pursaklar Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Satış ve Kesimhanesinde hazır bulundu.

1000 araçlık otopark ile trafiğin düzenli akışı sağlanırken kesim alanları ve çevresi, 24 saat kamera sistemi ile takip edildi. Kesim tesisine gelemeyen vatandaşlar için seyret.pursaklar.bel.tr adresinden kurban kesimi canlı olarak izletildi. Bayram havasına uygun bir şekilde misafirlerin ağırlandığı alanda, gelenler ikramlarla karşılandı. Belediye personelleri, veteriner ve sağlık görevlileri vatandaşlara yardımcı oldu. Bayram namazı sonrası başlayan kurban kesimleri ise verilen sıra numaralarına göre başladı. Kurbanları kesilen vatandaşlara kavurma ve çay ikram edildi. Belediye ekipleri, kurban ibadetini yerine getirmek için gelenlere ayrıca öğlen saatlerinde kavurma, köfte ve gün boyunca çay ikram etti. Tesislerde, herhangi bir sürprize yer vermemek adına belediyenin hayvan yakalama timi de hazır bulundu. Kurbanını kestiren vatandaşların payları özel olarak ayrılıp poşetlenerek teslim edildi. Kesimi biten vatandaşlar özel araçlar ile etlerini sağlıklı bir şekilde taşıma işlemini gerçekleştirdi. Saat 15: 00 itibari ile Kurban kesim işlemlerinin bitmesinin ardından belediye ekipleri tarafından çevre temizliği yapıldı.

Pursaklar Belediyesi'nin kurban satış ve kesim alanları hijyenik ortamı, kaliteli hizmeti ile ilçe dışından da pek çok vatandaşın ilk tercihi oldu.

Pursaklar dışından geldiklerini belirten vatandaşlar, "Pursaklar'da kurban kesim alanında her şey çok daha iyi, düzenli ve daha güzel. Burada insanın halinden anlıyorlar ve ona göre hizmet veriyorlar. Pursaklar Belediyesi vatandaşın derdini anlıyor. Bu güzel hizmetlerden dolayı Pursaklar'a taşınmayı düşünüyoruz. Yapılan hizmetlerden dolayı Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e teşekkür ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA