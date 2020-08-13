Pursaklar Belediyesi kimsesiz sokak hayvanlarını sahiplendiriyor Pursaklar Belediyesi tarafından başlatılan sokak hayvanlarını sahiplendirme projesi kapsamında 187 köpek, 40 Ankara kedisi, 10 sokak kedisi olmak üzere 237 sokak hayvan yeni evlerine kavuştu.

Pursaklar Belediyesi tarafından başlatılan sokak hayvanlarını sahiplendirme projesi kapsamında 187 köpek, 40 Ankara kedisi, 10 sokak kedisi olmak üzere 237 sokak hayvan yeni evlerine kavuştu.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yaptığı açıklamada sokaktan barınağa alınan kedi ve köpeklerin sağlık taramasından geçirildiğini ve rehabilite edildiklerini belirterek, tedavi, bakım ve kısırlaştırmanın ardından hayvanları ücretsiz olarak sahiplendirdiklerini bildirdi.

Diğer sokak hayvanları için de 20'den fazla noktaya mama bıraktıklarını kaydeden Çetin, "Vatandaşlarımızın hayvan sahiplenmek istemeleri çok güzel ancak büyük bir sorumluluğu olduğunu da unutmamaları gerekir. Bir canlıyı sahiplenmenin yükümlülüklerini iyi bilmek, onun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak gerektiği bilincinde olmak gerekir. Bir anlık heves olarak değil bir ömür sürecek olan birlikteliğe adım attıklarını bilmeleri gerektiğini belirtmek isterim. Bu düşüncelere sahip olarak hemşehrilerimizin onlara kucak açmalarını temenni ediyorum." dedi.

Hayvanseverler barınağın internet sitesine girip seçim yaparak hayvanları sahiplenebiliyor.

Kaynak: AA