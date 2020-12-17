Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği vatandaşlara iş kapısı aralıyor
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Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği vatandaşlara iş kapısı aralıyor

17.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:05
Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği vatandaşlara iş kapısı aralıyor

Pursaklar Belediyesi, kurduğu İstihdam Şefliği aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Pursaklar Belediyesi, kurduğu İstihdam Şefliği aracılığıyla iş yeri sahipleri ile iş arayan vatandaşları buluşturuyor.

Pursaklar Belediyesi, oluşturduğu istihdam biriminde iş arayan vatandaşlara yardımcı oluyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimde İstihdam Şefliği vatandaşların iş bulmaları için ilçedeki esnaflarla iletişime geçerek yoğun çaba sarf ediyor. Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği aracılığı ile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda firma yetkilileri, iş arayan vatandaşlarla bir araya gelerek, iş görüşmesi gerçekleştirdi.

"Halkla İlişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz"

Birçok vatandaşın iş bulmasına vesile olduklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Korona virüs nedeniyle ülkemizde yaşanan sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Belediye olarak bu zorlu günlere hemşehrilerimize yardımcı olmak için sokak sokak geziyor, esnaflarımızla görüşmeler gerçekleştirerek ilçemizdeki istihdam oranını artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçlar doğrultusunda istihdama katkı sağlayan Halkla İlişkiler İstihdam Şefliğimiz aracılığıyla yüzlerce kişiye iş kapılarını aralıyoruz. İlçemizdeki esnaflarımız ile görüşmelerimizi ilerleyen günlerde de artırarak vatandaşlarımıza yeni iş kapıları bulmak için durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Firma yetkililerinin yapacağı değerlendirmenin ardından söz konusu firmada işbaşı yapacak olan kişilerin belirleneceği kaydedildi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi İstihdam Şefliği vatandaşlara iş kapısı aralıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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