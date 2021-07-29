Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nden SMA Hastası Bedia Ferhan'a Umut Kermesi

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nin katkılarıyla SMA Tip 1 hastası olan Bedia Ferhan için kermes düzenlendi.

Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri'nin katkılarıyla SMA Tip 1 hastası olan Bedia Ferhan için kermes düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan ilaçlarla tedavisine başlanan Bedia Ferhan'ın tam anlamıyla sağlığına kavuşabilmesi için Amerika'da 2 yaş altı SMA hastalarına uygulanan gen tedavisini olması için Pursaklar Belediyesi örnek bir davranışa imza attı.

Bedia Ferhan'ın yaşama sıkı sıkıya tutunabilmesi için Pursaklar Belediyesi Hanım Evleri eğitmenleri ve kursiyerlerince düzenlenen kermeste el emeği göz nuru ürünler, kıyafet ve atıştırmalık gibi ürünler satışa sunuldu. Büyük rağbet gören ürünlere vatandaşların yoğun ilgisi ve desteği büyüktü.

Kermesin tüm geliri ile yapılacak bağışlar, Bedia Ferhan tedavi masrafları için açılan valilik onaylı hesaba yatırılacak.

"Bütün çabamız, duamız bebeğimizin sağlığına kavuşması için yürütülen kampanyanın başarıya ulaşmasıdır"

Vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Çetin; "Belediyemizin öncülüğünde ve Bedia Ferhan bebek için gönüllülerle birlikte bir kermes düzenledik. Bu zor günleri dayanışma içerisinde atlatacağız. Bütün Pursaklar'ın yardımsever, yüce gönüllülerine, Türkiye'de bizi duyan seslere ve hayırseverlerin hepsine çağrıda bulunuyorum. Gelin Bedia Ferhan bebeği hep birlikte yaşatalım. Bütün çabamız, duamız bebeğimizin sağlığına kavuşması için yürütülen kampanyanın başarıya ulaşmasıdır. Belediye olarak Bedia Ferhan bebeğimizin her zaman yanındayız. Yardımsever hemşehrilerimize ve desteği olan herkese çok teşekkür ediyorum. " dedi

Kaynak: Habermetre