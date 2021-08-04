Pursaklar Belediyesi ekipleri, 4 bölgede orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek veriyor
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Pursaklar Belediyesi ekipleri, 4 bölgede orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek veriyor

Pursaklar Belediyesi ekipleri, 4 bölgede orman yangınıyla mücadele çalışmalarına destek veriyor
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediyesi, Muğla, Manavgat, Milas ve Osmaniye'de yaşanan orman yangılarıyla mücadele için ekip gönderdi.

Pursaklar Belediyesi, Muğla, Manavgat, Milas ve Osmaniye'de yaşanan orman yangılarıyla mücadele için ekip gönderdi.

Pursaklar Belediyesi Veteriner Hekimliği ekipleri, yaralanan ve dumandan etkilenen çiftlik hayvanları, evcil hayvanlar ve yaban hayvanlarına ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri uygularken, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de yol açma, yangın bölgesini temizleme ve soğutma gibi birçok çalışmaya destek veriyor.

Park ve Bahçeleri Müdürlüğü ekipleri yangın bölgelerine su tankerleri ile su taşırken Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mobil Aşevi de vatandaşlara ve yangınla mücadele eden kahramanların temel ihtiyaçlarını karşılayarak yaraları sarmaya çalışıyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yangın bölgelerindeki ateşi bir an önce söndürmek adına belediyenin bütün imkanlarını seferber ettiklerini belirterek "Osmaniye, Muğla, Manavgat, Milas olmak üzere 4 noktada, aşevimiz, tankerlerimiz, iş makinalarımız, veterinerlerimiz ve canla başla çalışan arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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