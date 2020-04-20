Pursaklar Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor Pursaklar Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Pursaklar Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

Belediyeye bağlı ekipler, ilçe genelinde dezenfekten çalışmalarını sokaklar, caddeler, parklar, iş yerleri, toplu ulaşım araçları, kamu kurumları, meydanlar, vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktaları yıkıyor.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Mesai arkadaşlarımız insanüstü bir mücadele örneği göstererek hem temizlik çalışmalarına devam ediyor hem de hemşehrilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz. Devletimiz tarafından alınan önlemlere ve tedbirlere harfiyen uymak hayati önem taşımaktadır. Biz sizin için dışarıdayız siz lütfen zorunlu olmadıkça evde kalın." dedi.

Kaynak: AA