Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi
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Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi

Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Pursaklar Belediyesi, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım daha atarak, arşiv sistemini modern hale getirdi.

Pursaklar Belediyesi, kurumsallaşma yolunda önemli bir adım daha atarak, arşiv sistemini modern hale getirdi.

Birimlerin daha uygun şartlarda hizmet vermesini sağlamak için fiziki düzenleme ve iyileştirmeler yapan Pursaklar Belediyesi, yapılan yenileme çalışmasıyla birlikte arşivin korunması, dosyalara hızlıca ulaşarak hem vatandaş hem de belediye çalışmaları açısından zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla arşiv sistemini yeniledi. Yeni arşiv odasını gezen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Evraklarımızı modern bir ortama taşıdık. Amacımız vatandaşın işini kolaylaştırarak, anında hizmet verebilmek" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemle belgelerin hem daha iyi korunduğunu hem de bu belgelere daha kolay ulaşılabildiğini sözlerine ekleyen Başkan Çetin, "Arşivimizi yenileyerek modern hale getirdik. Belgeler hem tarihi vesika hem de kurumsallaşmanın en önemli aracıdır. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu çalışmaya paralel olarak dosyalara ulaşımın en hızlı şekilde olması nedeniyle zaman kaybını da ortadan kaldıracaktır. Bütün çabamız ve gayretimiz hemşehrilerimize daha iyi hizmet vermek. Yeni arşiv sisteminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi
Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi
Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi
Pursaklar Belediyesi arşiv alanlarını yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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