Pursaklar Belediye Personeline Afet Farkındalık Eğitimi
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Pursaklar Belediye Personeline Afet Farkındalık Eğitimi

Pursaklar Belediye Personeline Afet Farkındalık Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

AFAD tarafından Pursaklar Belediyesi personeline, olası bir deprem, heyelan, yangın ve sel anında alınması gereken önemlerle ilgili 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

AFAD tarafından Pursaklar Belediyesi personeline, olası bir deprem, heyelan, yangın ve sel anında alınması gereken önemlerle ilgili 'Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.

AFAD eğitmenlerince Pursaklar Belediyesi Meclis Salonu'nda, sosyal mesafe kuralları ve salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilen eğitimle, Pursaklar Belediyesi çalışanlarına afet, yangın ve sel ve deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili kurs verildi.

Teorik eğitimin ardından, eğitime katılan tüm personellere yönelik, uygulamalı olarak deprem başta olmak üzere tatbikatlar gerçekleştirilerek personellerin afetlere karşı farkındalığının artırılması sağlandı.

"Afetler değil, bilgisizlik öldürüyor"

Yangın, deprem, sel baskınları gibi afet durumlarında bilinçli hareket etmenin çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Her bireyin yangın, deprem ve su baskınları gibi acil durumlarda ne yapabileceği bilgisine sahip olması gerekiyor. Afetler değil, bilgisizlik öldürüyor. Onun için bilinçli olmak gerekiyor. Eğer herhangi bir afet anında ne yapmamız gerektiği bilgisine sahip olursak bu durumları daha az hasarla atlatma şansına sahip oluruz" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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