Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçedeki berberlerle bir araya geldi
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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçedeki berberlerle bir araya geldi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ilçedeki berberlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin düzenlenen toplantıda ilçede hizmet veren berberlerle görüştü.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin düzenlenen toplantıda ilçede hizmet veren berberlerle görüştü.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Çetin, Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezai Kara, belediye başkan yardımcıları ve berberler katıldı.

Çetin berberlere devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ile ilgili bilgi verdi.

Belli bir program dahilinde, sistemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Çetin, "Yaptığımız her proje, şehrin değişen, gelişen, yenilenen yüzüne ayna tutuyor. Sosyal, kültürel, çevre ve temizlik alanlarında büyük ve önemli adımlar attık. İlçemizin bütün ihtiyaçlarını karşılayarak yeni projelerle de Pursakları gelecek güzel günlere hazırlamaya devam edeceğiz. Pursaklar için son derece faydalı olduğuna inandığımız bilgi alışverişi nitelikli toplantılarımız farklı kurum ve kuruluşların katılımıyla devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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