Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara maske dağıttı
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Özgür Ertuğrul, Pursaklar, Güncel

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara maske dağıttı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

09.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:20
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, vatandaşlara maske dağıttı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda gezerek vatandaşlara maske dağıttı.

Esnaflara kurallar konusunda uyarılarda bulunan Çetin, maskesiz ve eldivensiz çalışmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Çetin, vatandaşların maskelere ulaşımını kolaylaştırmak için mahalle muhtarlıklarına maskeleri teslim etti.

Kovid-19 ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için çalışmalarını sıkılaştıran Pursaklar Belediyesi, halkı bilinçlendirmek için sosyal medya ve tanıtım mecralarından salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda da bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kovid-19'la mücadelede vatandaşların sosyal mesafeyi koruması gerektiğini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"İlçemizde yapılması gereken her şeyi planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. İlçemizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın maskelere kolay ulaşımını sağlamak için muhtarlıklarımıza, maskeleri teslim ettik. Ayrıca ekiplerimiz tarafından, ilçe genelinde ücretsiz maske dağıtımını aralıksız sürdürüyoruz. Hemşehrilerimden ricam bu salgın bertaraf edilene kadar evlerinden zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları. Biz sizler için sokaklarda olmaya, sizler için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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