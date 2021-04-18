Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Ramazan programının ilk konuğu oldu

ANKARA (İHA) – Pursaklar'da düzenlenen ve sosyal medya üzerinden yayınlanan Ramazan programının ilk konuğu, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin oldu.

ANKARA (İHA) – Pursaklar'da düzenlenen ve sosyal medya üzerinden yayınlanan Ramazan programının ilk konuğu, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin oldu.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği Ramazan etkinliklerini geçen yıl olduğu gibi bu yılda dijital ortama taşıdı. Vatandaşların büyük beğeni ile izlediği ve iftar öncesi gerçekleştirilen programın ilk konuğu Başkan Çetin oldu.

Farklı din görevlilerinin programa konuk olacağını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Geçen yıl olduğu gibi Ramazan ayını buruk geçiriyoruz. İsterdik ki iftar ve sahur programı, açık alan eğlenceleri olsun ama nasip olmadı. Bizlerde sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek online programlarla Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimizin evlerine misafir olacağız. Yardımlaşmanın ve dayanışmanın yoğun olduğu bu mübarek ayda aşevimiz olsun, Tebessüm Çadırlarımız olsun ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her an yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. İnşallah, bu mübarek ay hürmetine en kısa zamanda sağlıklı günlerimize döneriz" ifadelerini kullandı.

Pursaklar Belediyesi, programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletileri, yemek tarifleri ve iftar sohbetleri ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlar ile buluşacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı