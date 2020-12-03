Pursaklar Belediye Başkanı Çetin pazar yerlerinde denetim yaptı
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin pazar yerlerinde denetim yaptı

03.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:47
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin pazar yerlerinde denetim yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, semt pazarını gezerek, pazarcı esnafı ile vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, semt pazarını gezerek, pazarcı esnafı ile vatandaşlara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Pazarı gezip ilçe halkı ile sohbet eden Belediye Başkanı Çetin, son günlerde özellikle vaka sayılarının artması nedeni ile vatandaşların pazarda sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına azami derecede uymaları konusunda uyardı.

Pazar yerlerinde denetimlerin arttırıldığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde pozitif vaka sayılarında bir artış söz konusu. Bu artışların temel sebebi ise hemşehrilerimizin üç altın kurala yeterince dikkat etmemelerinden kaynaklanıyor. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın bu kurallara azami derecede uymalarını bekliyoruz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğumuz takdirde bu artışı tersine çevireceğimize olan inancım tamdır. Belediye olarak pazar yerlerinin temizliği ve dezenfekte çalışmalarını yürütürken, pazar alanlarının giriş ve çıkış noktalarına hem ilçe sakinlerimizin hem de esnafımızın faydalanması açısından ateş ölçümü ve el dezenfekte noktaları oluşturduk. Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimizin de aynı duyarlılığı göstererek, alınan kurallara uymalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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