Pursaklar Belediye Başkanı Çetin insani yardım malzemelerini Tel Abyad'a ulaştırdı

AKÇAKALE, ŞANLIURFA (İHA) - Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Suriye'nin Tel Abyad ilçesindeki sivillere, ilçe halkı tarafından gönderilen insani yardımları ulaştırdı.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Suriye topraklarında bulunan Tel Abyad'da sivillere temel ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı. Günün büyük bir çoğunluğunu Tel Abyad'daki çocuklarla bir arada geçiren Başkan Ertuğrul Çetin, minik kalplerin her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi.

"Çocuklara, Pursaklar'ın gönlü zengin, kalbi yumuşak insanlarından getirdiğimiz, yardım malzemelerini ulaştırdık"

Çocukların yüzlerinde oluşan en ufak tebessüme büyük önem verdiklerini belirten Çetin, "Savaşın, gözyaşının, açlığın çocuklarına, Pursaklar'ın gönlü zengin, kalbi yumuşak insanlarından getirdiğimiz, yardım malzemelerini ulaştırdık" ifadelerine yer verdi.

Tel Abyad'da gün boyu dağıtılan yardım çalışmalarında 7'den 70'e savaşın yıkıcı etkisine maruz kalan bölge halkı, büyük bir mutluluk yaşadı. - ANKARA