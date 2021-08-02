Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in esnaf ziyaretleri devam ediyor
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in esnaf ziyaretleri devam ediyor

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in esnaf ziyaretleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye, talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; esnaf ve vatandaşları ziyaret etmeye, talep ve isteklerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmayı sürdüren Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, günün geç saatlerine kadar çalışmalarına devam eden esnaflar ile sokaklardaki vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi. Pursaklar'ın değişim ve dönüşümü için talepleri birinci ağızdan dinleyen Başkan Çetin, vatandaşların istekleri için ise görevli personelleri anında arayarak çözüme kavuşması için talimat veriyor.

"Pursaklar her geçen gün, güvenliği ve güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor"

Fırsat buldukça esnafları ve sokaktaki vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinlediklerini belirten Başkan Çetin, "Pursaklar her geçen gün, güvenliği ve güzelliği ile göz doldurmaya devam ediyor. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Fırsat buldukça esnaflarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sokak sokak gezerek ailelerimizle sohbet ediyoruz. Her fikri dinliyoruz, ilçemizi birlikte yönetmeye kararlıyız" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'in esnaf ziyaretleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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