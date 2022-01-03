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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin gençlerle buluştu
AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan gençlerle buluştu.

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan gençlerle buluştu.

Pursaklar Yaşam Merkezi'ndeki Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Çetin, kitap okumak ve ders çalışmak için kütüphanede bulunan vatandaşlar ve gençlerle sohbet etti.

Millet Kıraathanesi'nin ilk günden beri büyük ilgi gördüğünü belirten Çetin, "Millet Kıraathanesi'nde ders çalışan gençlerimize uğradım. Hepsine başarılar diliyorum. Belediye olarak öğrencilerimize desteklerimiz imkanlarımız dahilinde her zaman devam edecek." dedi.

Gençlerle sohbetinin ardından kitapları inceleyen Çetin, haftanın her günü açık olan Millet Kıraathanesi'nin, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen vatandaşların ilk tercihi olma özelliği taşıdığını kaydetti.

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AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri

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