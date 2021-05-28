Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, esnaf ve ilçe sakinleri ile sohbet etti
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, esnaf ve ilçe sakinleri ile sohbet etti

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, esnaf ve ilçe sakinleri ile sohbet etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafları ziyaret etmesinin ardından sokak sokak gezerek ilçe sakinleri ile sohbet etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafları ziyaret etmesinin ardından sokak sokak gezerek ilçe sakinleri ile sohbet etti.

Güne esnaf ziyareti ile başlayarak, çalışmalarına devam eden esnafa 'hayırlı işler' temennisinde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sokak sokak gezip vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Esnaf ve vatandaşlar ile yaptığı sohbette Pursaklar'ın geleceği için tüm güçleriyle gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek, belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Her zaman vatandaşların arasında ve yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Toplumumuzun her kesimi ile diyalog halinde oluyor, onların fikirlerini dinliyoruz. Hemşerilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Fırsat buldukça esnaflarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle zor ve sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. Bu konudaki yaşadıkları sorunları dinleyip elimizden gelebilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu dile getiriyoruz. Hemşehrilerimiz ile hep iletişim halinde olacağız, ilçemizi birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, esnaf ve ilçe sakinleri ile sohbet etti
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, esnaf ve ilçe sakinleri ile sohbet etti
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, esnaf ve ilçe sakinleri ile sohbet etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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