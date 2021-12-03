Pursaklar Belediye Başkanı Çetin: "Engelli olarak yaşamak kolay değil"

Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nde üyelerin düzenlediği serginin açılışı yapıldı. Sergi açılışına katılan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Engelli olarak yaşamak kolay değil. Bizler kamu yönetimi olarak, devlet olarak, duyarlı insanlar olarak mümkün olduğu kadar bu engelleri en aza indirmek ve hayatın içine katmak üzere çalışmalar yapmamız gerekiyor" dedi.

Pursaklar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi'nde üyelerin hazırladığı ürünlerin sergisi yapıldı. Sergi açılışında, sosyal tesis üyesi engelliler ve Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin kurdele keserek sergi alanını gezdi. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir sergi açılışı yaptıklarını dile getiren Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, "Göreve gelir gelmez ilk yaptığımız tesis buraydı. Bugün onların neler yapabileceğini hep birlikte görüyoruz. Biz bu çalışmayı yaparken eğitim amaçlı düşünmedik. Bir sosyal tesis kurmak istedik. Tesis sabah 8'de başlıyor, akşam 5'e kadar açık. Burada kardeşlerimiz hem yeteneklerini gösterebilecekleri atölyeler hem de velilerin birbiri ile tanışarak sosyalliklerini artıracakları ortam oluşturduk. Bir taraftan farkındalık günü fakat aslında ürünler üzerinden neler yapılabileceğini konuşmamız gereken bir gün. Engelli olarak yaşamak kolay değil. Bizler kamu yönetimi olarak, devlet olarak, duyarlı insanlar olarak mümkün olduğu kadar bu engelleri aza indirmek ve hayatın içine katmak üzere çalışmalar yapmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Her türlü etkinlikler üyelerimize imkan olarak sunuluyor"

Sosyal tesis içinde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Çetin, "Uzman eğitimciler sürekli olmasa da seminer programlarında burada oluyorlar. Meslek tanıtımlarından tutun gezilere kadar, sanatsal çalışmalardan tutun sportif faaliyetlere kadar her türlü etkinlikler üyelerimize imkan olarak sunuluyor" ifadelerine yer verdi.

Sergi alanındaki ürünleri tanıtan Pursaklar Belediyesi Engelliler Sosyal Tesisi üyesi Kaan, Çiçekleri kavanozların boyamasını, sepetlerin motiflerini yaptıklarını belirtti. Tamamlayamayan arkadaşlarına yardım ettiklerini aktaran Kaan, sosyal tesiste çok sayıda arkadaşının olduğunu dile getirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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