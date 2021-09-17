Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Haberler
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

AA / Soner Aksakal - Haberler | Güncel
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından ilçeye kazandırılan Endemik Vadi'de gençlerle bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, belediye tarafından ilçeye kazandırılan Endemik Vadi'de gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çetin, gençlerle geleceğe dönük çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetin, her ortamda gençlerle bir araya geldiklerini belirterek, "Kültürden sanata, spordan eğitime kadar hemen her alanda gençlere öncelik ve ayrıcalık tanıdık. Dün olduğu gibi bugün de geleceğin Pursakları'nı gençlerimizle bugünden konuşuyor ve planlıyoruz. Onların fikir ve talepleri bizim için çok önemli. Güzel bir sohbetti, vizyon sahibi gençlerimiz bizlere umut veriyor." ifadelerini kullandı.

Buluşmaya katılan AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da "Gençlerin kendini geliştirmelerine katkı sunacak her türlü desteği; sadece ilçenin ya da ilin değil, ülkenin geleceğine yatırım olarak değerlendiriyoruz. Gençlerimizin geliştirecekleri projelerle geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyeceğimize olan inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu

AA / Soner Aksakal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, Endemik Vadi'de gençlerle buluştu - Haberler
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