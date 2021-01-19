Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den esnafa ziyaret
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den esnafa ziyaret

19.01.2021 13:21 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:24
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den esnafa ziyaret

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafı ziyaret etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, esnafı ziyaret etti.

Çetin, ziyaretlerinde, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Vatandaşların ilçe esnafından alışveriş yaparak onlara destek vermesi gerektiğini vurgulayan Çetin, şöyle konuştu:

"Fırsat buldukça esnaf ve vatandaşımızı ziyaret ederek taleplerini dinleme fırsatı buluyoruz. Esnafımız bizim için çok değerli ve önemli. Esnafımızın kalkınması demek, ülke ekonomimizin ayakta durması demektir. Bu bakımdan Pursaklar Belediyesi olarak daima onların yanındayız. Her zaman elimizden gelen destek ve katkıyı sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda tüm imkanlarımızı hemşehrilerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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