Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı
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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bayram tatili sonrası belediye binasında birim müdürlükleri ile ve şantiyeleri ziyaret ederek personelle tek tek bayramlaştı. Çalışanlarla sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, yapılacak daha çok işin olduğunu, aynı azim ve kararlılıkla Pursaklar için ter dökmeye devam edeceklerini belirtti.

Çalışma arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Geleneksel hale getirdiğimiz bayramlaşma programımızı, Belediye binamızda mesai arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Bayram sonrası daha büyük bir motivasyonla çalışmalarının önemini anlattık. Fedakarca ve özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımla birlikte Pursaklar için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. - ANKARA

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, belediye personeli ile bayramlaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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