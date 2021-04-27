Pursaklar Belediye araçları emin ellerde
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Pursaklar Belediye araçları emin ellerde

Pursaklar Belediye araçları emin ellerde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pursaklar Belediyesi filosundaki araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını kendisi yapıyor, arızalarını gideriyor.

Pursaklar Belediyesi filosundaki araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımını kendisi yapıyor, arızalarını gideriyor.

Pursaklar Belediyesi, kendi alanında uzman tamir bakım ustalarının bulunduğu atölyede arızalara hızlı müdahalede bulunulması ile birlikte hem tasarruf ediyor hem de hizmetin kesintisiz devamını sağlıyor.

Kamyonlar başta olmak üzere arızalanan kar küreme, tuzlama, çevre temizlik araçları, tek tek elden geçiriliyor. Her gün sahada çalışan filo araçları ile iş makinelerinin bakımları düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Gece gündüz demeden çalışan atölye personeli, Pursaklar Belediyesi'nin sahadaki hizmet akışının kesintiye uğramaması için düzenli şekilde faaliyet gösteriyor.

"Hiçbir parçayı israf etmiyoruz"

Araçların tamir ve bakımını belediye atölyelerinde hallederek büyük bir mali yükten kurtulduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Araç ve ekipmanlarımızın tamir ve bakımlarını kendi atölyelerimizde yapıyoruz. Hiçbir parçayı israf etmiyoruz. Filomuzdaki herhangi bir araç arıza yaptığında atölyeler soruna hızlı şekilde müdahale edebiliyor. Araç ve iş makinalarının tamir ve bakımlarını hızlı şekilde yaparak hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunmuş oluyoruz. Pursaklar halkına daha kaliteli hizmet sunmak adına tüm ekip ve ekipmanlarımızla daima hazırız" dedi. - ANKARA

Pursaklar Belediye araçları emin ellerde
Pursaklar Belediye araçları emin ellerde
Pursaklar Belediye araçları emin ellerde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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