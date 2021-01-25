Pursaklar'a yeni nesil çöp konteynerleri

Pursaklar Belediyesi, el değmeden açılan, temiz ve hijyenik olan yeni nesil plastik çöp konteynerlerini ilçe sakinlerinin hizmetine sunuyor.

Yeni nesil çöp konteynerlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, konteynerlerin hijyenik olmasından dolayı vatandaşların sağlığını koruyacağını ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere bütün virüslerden korunmaya da yardımcı olacağını ifade etti.

Yeni nesil çöp konteynerlerinin sağlık ve temizlik açısında önemli bir avantaj sağlayacağını belirten Çetin, "Sağlıklı yarınlar sağlıklı bireylerle oluşur. Bu düşünceyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temiz çevre, insan sağlığı üzerinde önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda yeni nesil çöp konteynerleri değerli hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Pursaklar'ı, sağlıklı bir ilçe haline getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Belediye yetkilileri, plastik çöp konteynerlerinin kullanım ömrünün daha uzun olması için yanıcı maddelerin atılmaması konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal