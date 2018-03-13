Pursaklar'a Selçuklu Meydanı Yapılıyor

Pursaklar ilçesinde yapılacak olan Selçuklu Meydanı çalışmaları başlatıldı.

Pursaklar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Saray Mahallesi'nde 3 bin metrekarelik alana oluşturulacak bölgede, kültürel etkinliklerin yapılacağı alanda, oturma alanları ve meydan havuzu yer alacak.

Meydan inşaatında, bordür ve demir bağlama işlerinin büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, şehir kimliğinin aynı zamanda o şehrin, kişilere göstermiş olduğu mekansal, sosyal, kültürel ve tarihsel öyküye bir işaret olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şehir kimliği dediğimiz zaman, tüm bu bahsettiğimiz faktörlerin yanı sıra şehirliler ve onların yaşam biçimlerinin oluşturduğu, sürekli gelişen bir sürecin ortaya koyduğu anlamların bütünlüğünü de ifade eder. Pursaklar, böyle bir anlam bütünlüğüyle kendine özgü şehir kimliği oluşturmayı başaran nadir ilçelerden biridir. Hayata geçirdiğimiz çalışmalar, yeniden yaşatılan geleneksel Türk mimarisi, kaybolmayan yerel değerler, çeşitlenen kültür ve sanat faaliyetleri, elde edilen sportif başarılar, sahip çıkılan manevi miraslar, ilçemize 'Tebessüm Şehri' kimliğini kazandırmıştır. Bu meydan çalışmamız ilçemiz için hayırlı olsun."