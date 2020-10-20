Purina Genç Akademi'nin final kampı online olarak gerçekleşti

Nestlé Purina PetCare, 3 yıl önce veteriner fakültesi öğrencileri için başlattığı Purina Genç Akademi'nin bu yılki final kampı, 18 Ekim Pazar günü online olarak gerçekleşti. Türkiye'deki tüm üniversitelere açık olan ve yoğun ilgi gören dijital final kampı etkinliğine 1000'in üzerinde veteriner Fakültesi öğrencisi katıldı.

Veteriner fakültesi öğrencilerine mesleki hayatlarına başladıkları yolculukta liderlik, mülakat, özgeçmiş hazırlama ve mesleki eğitimlerle destek olan Nestlé Purina PetCare, akademi mantığında ilerleyen ve bu özelliği ile Türkiye'de bir ilk olan Purina Genç Akademi etkinlikleri kapsamında öğrencileri sektör paydaşları ile buluşturmaya devam ediyor.

Yıl içerisinde 4 üniversite ile fiziksel, 10 üniversite ile dijital ortamda gerçekleşen seminerler kapsamında veteriner fakültesi öğrencilerini sektörün önemli isimlerini bir araya getiren Purina Genç Akademi'nin final kampı, bu yıl koronavirüs pandemisi sebebiyle online oturum ile gerçekleşti.

ÖĞRENCİLER, SEKTÖRÜN ÖNCÜ İSİMLERİNİN SÖYLEŞİLERİNE KATILDI

Dijital final etkinliğinde öğrenciler, Ahmet Şerif İzgören'den motivasyon, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Özkul'dan koronavirüs pandemisi, Dr. Efe Onur'dan kedi ve köpeklerde ağız ve diş sağlığı, Prof. Dr. Murat Şaroğlu'ndan kedi ve köpek göz hastalıkları eğitimi aldı. Öğrenciler aynı zamanda Veteriner Hekim Akın Ziya Ünal, Dr. Ateş Barut, Dr. Altan Armutak, Prof. Dr. Ebru Yalçın ve Veteriner Hekim Çağlar Kondu gibi sektörün öncü isimlerinin bilimsel söyleşilerine katılma fırsatı yakaladı.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Doğaçlama Kulübü workshopu ile kişisel gelişim için eğitim alan öğrenciler, Buray konseri ile eğlendikleri bir final kampı geçirdiler. Gün boyu süren etkinlikte yapılan çekilişlerde katılımcılar çeşitli hediyeler kazandı. Kazanan öğrenci grubundaki her bir öğrenciye ise 1.000 TL değerinde hediye çeki verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nestlé Purina PetCare Genel Müdürü Ayça Erkol, "Purina Genç Akademi, veteriner fakültesi öğrencilerini desteklemek için 3 yıl önce başlattığımız bir program. Covid-19 döneminde online olarak gerçekleşmeye de devam etti. Nestlé Purina PetCare olarak veteriner fakültesi öğrencilerine veteriner hekim olma yolundaki yolculuklarında eşlik ediyoruz. Türkiye'de tek olan Purina Genç Akademi ile veteriner hekimlik mesleğinin geleceğine yatırım yapıyor ve veteriner hekimlik mesleğine öğrencilikten itibaren destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.