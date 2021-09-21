Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı - Haberler
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Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı

AA / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel
Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Pulur Höyüğü kazılarında, neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Pulur Höyüğü kazılarında, neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı.

Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe mahallesinde yapılan kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Rabia Akarsu'nun bilimsel başkanlığında devam ediyor.

Seramik parçaları, hayvan kemiklerinin yanı sıra yerleşim alanlarının da ortaya çıkartıldığı kazı çalışmalarında, 7 kişilik lisans ve lisansüstü öğrenci ile 4 işçi görev alıyor.

Akarsu, AA muhabirine, çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürdüğünü, kazının ise höyüğün en tepe noktasından başlatıldığını aktardı.

İlk olarak 1960 yılında Doktor Hamit Zübeyir Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary başkanlığında bölgede kazı yapıldığını anımsatan Akarsu, şöyle konuştu:

"Erzurum'da bu kazılar ilk defa başlatıldı. Ağustos ayından bu yana iki aydır ilerliyoruz, sona doğru geldik. Tabakalanmayı ortaya koymak için çalışmaları üstten aşağı doğru yaptık. Seramikleri inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla milattan önce 4 bin yılına kadar giden bir silsile var. Bundan sonraki yapacağımız bilimsel yayınlarda bu bulguları yayımlanacağız. Erzurum'da böyle bir kazı daha neolitik döneme ait bulgular var tabakalanmış kazılarda genellikle kalkolitik döneme kadar gidiyor. Burada Karaz kültürü bulgularından daha erken döneme giden bulguları ortaya koymayı hedefliyoruz. Erzurum'da önümüzdeki yıllarda da Bakanlığımızın onayı ve yerel yönetimlerin desteği ile uzun soluklu kazı yapmayı düşünüyoruz."

Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı

Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı

Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı

Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı

AA / Selami Küçükoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pulur Höyük kazılarında neolitik ve kalkolitik dönemlere ait izlere rastlandı - Haberler
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