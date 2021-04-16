Pülümür Vadisi'nde 'Boz ayı' görüntülendi

Pülümür Vadisi'nde 'Boz ayı' görüntülendi Tunceli'de Pülümür Vadisi'nde yiyecek arayan boz ayı görüntülendi.

Pülümür Vadisi'nde 'Boz ayı' görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de Pülümür Vadisi'nde yiyecek arayan boz ayı görüntülendi.

Yaban hayatı ve doğal güzelliği bilinen Tunceli'de vatandaşlar zaman zaman hayvanları görüntülüyor. Pülümür Vadisi'nde de vatandaşlardan Azat Özel, yağmur altında yiyecek arayan boz ayıyı fark ederek görüntüledi. Bir süre yiyecek arayan ayı, daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Aracıyla seyir halindeyken ayıyı fark ettiğini aktaran Azat Özel, "Hayvanı rahatsız etmemek için sessizce uzaktan görüntüledim. Beni fark ettikten sonra hızlıca ormanlık alana giderek gözden kayboldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ