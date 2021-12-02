Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı
İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel
Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı Tunceli'nin Pülümür ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı
TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'nin Pülümür ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla beraber kent merkezi ve tepeler beyaza büründüğü. Yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimi bulan karla beraber ekipler, anayol ve köy yolarında temizle çalışması yürüttü.