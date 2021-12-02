Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
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Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı Tunceli'nin Pülümür ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (İHA) - Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'nin Pülümür ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla beraber kent merkezi ve tepeler beyaza büründüğü. Yüksek kesimlerde yaklaşık 15 santimi bulan karla beraber ekipler, anayol ve köy yolarında temizle çalışması yürüttü.

Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

Pülümür'e mevsimin ilk karı yağdı

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