Pülümür'de Eğitime 2 Gün Kar Tatili

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı, sabah saatlerinde başlayıp, etkisini arttırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okulları 2 gün süreyle tatil etme kararı aldı. İlçedeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün ve perşembe günü eğitim ve öğretim yapılmayacağı belirtildi. - Tunceli