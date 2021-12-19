PÜLÜMÜR'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ - Haberler
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PÜLÜMÜR'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELI'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (DHA) - TUNCELI'nin Pülümür ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Pülümür ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. İlçe merkezinde 30 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kaykamakamlık, iyarın için lçedeki tüm okulların bir gün süreyle tatil ilan edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Pülümür'de karla kaplanan 90 köy yolunu ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

PÜLÜMÜR'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

PÜLÜMÜR'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

PÜLÜMÜR'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

PÜLÜMÜR'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

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