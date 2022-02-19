Pulluk hırsızları yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pulluk hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Pulluk hırsızları yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bahçesinden 5 bin lira değerindeki pulluğu çalan iki kişi yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evin bahçesinden 5 bin lira değerindeki pulluğu çalan iki kişi yakalandı. Mahkeme karşısına çıkarılan şahıslar cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde bulunan evin bahçesindeki pulluk, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmış, durumu fark eden pulluğun sahibi B.Y.K., zararının yaklaşık 5 bin lira olduğunu belirterek şikayette bulunmuştu.

Konu hakkında çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlığın T.K. ve C.M. isimli iki kişi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu tespit etti. İki kişi adli makamlar karşısına çıkarılmalarının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title