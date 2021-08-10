Pullu Sazan Balığı Yavruları Gölete Bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pullu Sazan Balığı Yavruları Gölete Bırakıldı

Pullu Sazan Balığı Yavruları Gölete Bırakıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında pullu sazan balığı yavruları Aşağıokçular Göletine bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında pullu sazan balığı yavruları Aşağıokçular Göletine bırakıldı.

Programa; Vali İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK PARTİ Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve yetkililer ile birlikte pullu sazan balığı yavrularını Aşağıokçular Göletine bıraktılar.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Deniz Akkaya Burcu Biricik Süreyya Yalçın
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Merve Çoban Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pullu Sazan Balığı Yavruları Gölete Bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 21:29:48. #1.14#

title