Pullu Sazan Balığı Yavruları Gölete Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında pullu sazan balığı yavruları Aşağıokçular Göletine bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında pullu sazan balığı yavruları Aşağıokçular Göletine bırakıldı.

Programa; Vali İlhami AKTAŞ, AK PARTİ Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Vali Yardımcısı - İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, AK PARTİ Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile vatandaşlar katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Vali İlhami AKTAŞ, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve yetkililer ile birlikte pullu sazan balığı yavrularını Aşağıokçular Göletine bıraktılar.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir.

Kaynak: Habermetre