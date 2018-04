Columbia Üniversitesi'nin öncülüğünde 14 dalda dağıtılan ve gazeteciliğin Oscarları olarak bilinen Pulitzer Ödülleri sahiplerini buldu.

Gazetecilik dalında, New Yorker dergisi ve New York Times gazetesi, taciz iddialarıyla son dönemde gündeme gelen, ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili haberleriyle 2018 Pulitzer Ödülünün sahibi oldu. New York Times ve Washington Post ekibi de ABD'deki Başkanlık seçimlerine Rusya müdahalesi konulu haberlerle ödüle layık görüldü. Pulitzer Ödülleri'ni açıklayan Dana Canedy kazananların 2400'den fazla başvuru arasından seçildiğini belirtti. Müzik dalında Pulitzer Ödülünü hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar DAMN albümüyle kazanırken, Lamar 'hip-hop' müzik alanında bu ödülü kazanan ilk kişi oldu.

*Gazetecilik:

Kamu Hizmeti: New York Times gazetesi ve New Yorker dergisi

Son Dakika Haberleri: Santa Rosa Press Demokrat

Araştırmacı Gazetecilik: Washington Post gazetesi ekibi

Açıklayıcı Haber: Arizona Republic ve USA Today personeli

Yerel Haber: Cincinnati Enquirer

Ulusal Haber: The New York Times ve The Washington Post personeli

Uluslararası Haber: Claire Baldwin, Andrew R.C. Reuters'den Marshall ve Manuel Mogato

Özel Haber: Rachel Kaadzi Ghansah, GQ

Yorum: Alabama Medya Grubu'ndan John Archibald

Sanat Eleştirisi: New York Dergisi'den Jerry Saltz

Editoryal Yazı: Des Moines Register'dan Andie Dominick

Editoryal Karikatür: New York Times'dan Jake Halpern ve Michael Sloan

Son Dakika Haberleri Fotoğrafçılığı: Ryan Kelly, Daily Progress'in

Özel Fotoğraf: Reuters'in personeli

*Drama ve Müzik:

Kurgu: Less, Andrew Sean Greer

Drama: Cost of Living,Martyna Majok

Tarih: The Gulf, Jack E. Davis

Biyografi: Prairie Fires, Caroline Fraser

Şiir: Half-light, Frank Bidart

Kurgusal olmayan düz yazı: Locking Up Our Own, by James Forman Jr.

Müzik: Kendrick Lamar, Damm - York