Pulgar kimdir? Eric Pulgar mevkisi ne, kaç yaşında, bonservisi ne kadar? - Haberler
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Pulgar kimdir? Eric Pulgar mevkisi ne, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

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Pulgar kimdir? Eric Pulgar mevkisi ne, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Galatasaray'ın yeni transferi Eric Pulgar, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki orta saha sağlık kontrollerinden geçecek. Pulgar kimdir? Pulgar mevkisi ne, kaç yaşında, bonservisi ne kadar?

Sağlık kontrollerinin tamamlanmasından sonra Pulgar'ı bir yolculuk daha bekliyor. Tecrübeli orta saha Antalya'da kamp yapan takıma dahil olacak. Spor dünyasında yankı bulan gelişme sonrası Pulgar kimdir? Pulgar mevkisi ne, kaç yaşında, bonservisi ne kadar sorularının yanıtları merak edildi.

PULGAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1994

Kaç yaşında: 28 yaşında

Antofagasta, Şili

Pulgar, 6 aylığına Fiorentina'dan kiralandı. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor. Göstereceği performansa göre sezon sonunda teklif yapılacak.

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