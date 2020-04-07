PÜİS'ten akaryakıt istasyonu çalışanlarına teşekkür Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), koronavirüs (Kovid-19) salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), koronavirüs (Kovid-19) salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

PÜİS'ten yapılan açıklamada, Kovid 19 salgını nedeniyle sektörün çok zor bir süreçten geçtiği belirtildi.

Bu süreçte çalışan tüm kesimlerin takdir edildiğinin anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük risk altında gecesini gündüzüne katarak fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarımızı yürekten kutluyor ve ayakta alkışlıyoruz. Hepimizin güvenliği ve huzuru için 24 saat kesintisiz görevi başında olan güvenlik güçlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Her şeye rağmen bizlere hizmet vermeye devam eden eczanelere, kargo firmalarına, PTT'ye, bankalara, marketlere ve fırınlara gönülden teşekkür ediyoruz. Salgına ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen kesintisiz olarak günün 24 saati vatandaşlarımıza hizmet verdikleri için bir teşekkür ve alkışı da akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına sunuyoruz."

Kaynak: AA