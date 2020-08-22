PÜİS Genel Başkanı Okumuş: "Karadeniz'deki keşif ülkemiz için bir milat" Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin Türkiye için bir milat niteliğinde olduğunu bildirdi.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahasında keşfedilen doğal gaz rezervinin Türkiye için bir milat niteliğinde olduğunu bildirdi.

PÜİS'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Okumuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfine ilişkin verdiği müjdeli haberi memnuniyetle öğrendiklerini kaydetti.

"Bu keşif ülkemiz için bir milat niteliğindedir." ifadelerini kullanan Okumuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tükettiğimiz enerjinin büyük bir bölümünü ithal eden ülkemizde yerli ve milli kaynaklarla yapılan aramaların böyle bir keşifle sonuçlanması hepimizde büyük bir mutluluk ve heyecan yaratmıştır. Devam eden diğer arama faaliyetlerinin de keşifle sonuçlanmasını diliyoruz. Akaryakıt bayileri olarak tüketimimizin yaklaşık yüzde 92'sini ithalat yoluyla karşıladığımız petrolün tamamının yerli ve milli kaynaklardan karşılanması en büyük hayalimiz. Gerek arz güvenliği, gerekse ülkemiz ekonomisi açısından bunu çok önemsiyoruz. Dileğimiz petrol arama çalışmalarından da yakın zamanda hayırlı neticeler elde edilmesidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından müjdesi verilen doğal gazın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen tüm bakanlarımıza ve bürokratlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA