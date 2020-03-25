SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Ekonomi
Ziya Selçuk, Ekonomi

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

25.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:14
PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile telekonferans aracılığıyla toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantının yaklaşık iki saat sürdüğü ve Okumuş'un koronavirüs salgını nedeniyle akaryakıt bayilerinin yaşadığı sorunları dile getirerek çözüm önerilerini ilettiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin akaryakıt sektörü olduğuna değinilerek, Okumuş'un şu ifadelerine yer verildi:

"1 Ocak'tan 25 Mart'a kadarki dönemde motorinde yüzde 22,46, benzinde yüzde 33,50 oranında düşüş oldu. Bayilerin sermayeleri de bu oranda eridi. Akaryakıt sektörü, mücbir sebep kapsamına alınarak desteklenmediği takdirde, şehrin ışıklı möbleleri olan akaryakıt istasyonları, aydınlatma giderlerini dahi karşılayamayacak, karanlığa gömülecek. Güvenlik güçleri ve hastaneler dışında günün 24 saati, haftanın 7 günü aralıksız çalışan tek iş yerleri akaryakıt istasyonları. Virüs tehdidine rağmen, istasyon sahipleri bizzat işlerinin başında. İstasyonlar 24 saat kesintisiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu kadar özverili çalışan bir sektörün korunması ve desteklenmesi gerekir. Bizler yarattığımız istihdamla, ödediğimiz vergilerle gurur duyan bir topluluğuz. Ancak çok olağanüstü günlerden geçiyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. İşçilerimize zamanında ödeme yapmak istiyoruz, işçi çıkarmak istemiyoruz. İstihdamı korumak için desteğe ihtiyacımız var."

Açıklamada, Okumuş'un toplantıda, yaşanan salgın nedeniyle birçok sektör için alınan KDV ödemelerinin ertelemesi kararının akaryakıt sektörünü kapsamadığını hatırlattığı belirtildi.

Nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına geçilmeli

Okumuş'un akaryakıt sektörü olarak hükümetin aldığı önlem paketinin içinde yer almak istediklerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Anadolu'da faaliyet gösteren istasyonların satışları salgından önceki döneme göre yüzde 70 oranında, büyükşehirlerdeki istasyonların satışları ise yüzde 50 oranında düştü. Sektörün mutlaka ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor. Alınmasını talep ettiğimiz önlemlerden biri KDV'nin ÖTV'ye eklenmesidir. Bunun önemli bir sonucu da akaryakıt üzerinden yapılan vergi kaçakçılığının önlenmesi olacaktır. Akaryakıt istasyonlarında gece saat 22.00'den sabah saat 07.00'ye kadar satılan akaryakıt gün boyunca satılan akaryakıtın yüzde 4'ü kadar. Satışlarımızın yüzde 4'lük kısmını yaptığımız bu saatler, istasyonlarımızda elektrik tüketiminin en çok olduğu saatler. Bayilerimiz salgın nedeniyle çok zor günler geçiriyorlar. Maliyetleri düşürmek bu süreçte çok önemli. Teklifimiz gece 22.00'den sabah 07.00'ye kadar istasyonların kapanması ve nöbetçi akaryakıt istasyonu uygulamasına geçilmesi. Ayrıca istasyonlarda kullanılan doğalgaz, elektrik ve suyun vergiden arındırılmasını talep ediyoruz."

Okumuş ayrıca sektöre özel bir ekonomik paket hazırlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Selçuk'un ise toplantıda kısa çalışma uygulamasından akaryakıt sektörünün de yararlanabileceğini söylediği ifade edildi.

Kısa çalışma uygulaması nedir?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Ekonomi
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Ekonomi
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak Ekonomi
Kredi derecelendirme kuruluşu uyardı: Ekonomi ölümcül darbe alacak
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı Ekonomi
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son Dakika: Bor katkılı el dezenfektanının üretimi başlıyor
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında, fırınlar ekmekleri ambalajlı satacak
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Virüsün pençesinde can çekişen ülke, en büyük AVM'sini hastane yaptı
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Trabzonlu lise öğrencisi, Siri'nin açığını bulunca Apple tarafından 3 bin dolar ile ödüllendirildi
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Avrupa'nın en zengin adamı bir günde 11,3 milyar dolar kazandı
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Tekirdağlı esnaf, koronavirüs nedeniyle paraları ütüleyip virüsten temizliyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Ağrılı fırıncı koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek veriyor
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
Son Dakika: Tek kullanımlık maske, solunum cihazları ve etil alkol de gümrük vergileri kaldırıldı
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Muhterem Nur Olga Kurylenko Seren Serengil
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Fatih Terim Ziya Selçuk
Şu an buradasınız: PÜİS Genel Başkanı Okumuş, Bakan Selçuk ile akaryakıt sektörünü görüştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 20:23:24. #1.15#
title