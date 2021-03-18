PÜİS Başkanı İmran Okumuş: "EPDK'nin almış olduğu 'tavan fiyat kararı' kesinlikle hatalıdır"
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PÜİS Başkanı İmran Okumuş: "EPDK'nin almış olduğu 'tavan fiyat kararı' kesinlikle hatalıdır"

18.03.2021 11:51 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:54
PÜİS Başkanı İmran Okumuş:

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 81 ilde 2 ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulanmasına karşı olduklarını ifade etti.

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 81 ilde 2 ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulanmasına karşı olduklarını ifade etti.

Okumuş, PÜİS Genel Merkezi'nde EPDK'nin dün aldığı akaryakıtta tavan fiyat kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bazı zorluklar yaşandığını anlatan Okumuş, sağlık çalışanları, güvenlik güçleri ve bu konuda emek veren herkese teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Okumuş, akaryakıt sektörünün de bu teşekkürü hak ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bizler de 24 saat tüketiciye hizmet vermeyi görev edinen devleti ve milleti için çalışan sektörüz. Tüm risklere rağmen Kovid-19 döneminde gece gündüz çalıştık. Hiçbir şekilde hizmeti aksatmadan bu güne kadar devam ettik. Kanunlara saygılıyız ama herkesin de çok iyi bildiği gibi her sektörde değil bütün alanlarda sadece suçu işleyene ceza verilir, bizi üzen de budur. EPDK'nin almış olduğu 'tavan fiyat kararı' kesinlikle hatalıdır ve bu sektöre yapılabilecek en büyük zulümdür. Akaryakıt fiyatlarının oluşturulmasında akaryakıt bayilerinin hiç bir görevi yoktur. Bu kanunen de net olarak çizilmiştir. Tavan fiyat uygulanması kararından sonra, 13 bin akaryakıt bayisinin dolandırıcılıkla suçlanması ve 'tüketiciyi mağdur ediyor' söylemi bu sektöre söylenmiş en büyük lekedir. Bunu asla kabul etmiyor, reddediyor ve kınıyoruz."

Bu güne kadar tavan fiyat uygulamasının dört kere uygulandığını anımsatan Okumuş, "Biz tüketiciden yanayız, onlar bizim ekmek teknemiz. Biz bu ülkenin vatanını seven iş insanları, iş topluluğuyuz. Tek çaremiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sahip çıkmasıdır. O mağdur ve mazlumların yanındadır." diye konuştu.

Okumuş, akaryakıt sektörünün 200 milyar lirayı aşan piyasa büyüklüğüyle Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğu bilgisini paylaştı.

Sektörün 100 bini aşkın kişiye istihdam sağladığına işaret eden Okumuş,"Devletin dolaylı vergi gelirlerinin yaklaşık yüzde 26'sını yine bu sektör topluyor. Bu vergiyi de devletine peşin ödüyor, sonra litre litre satış yaparak geri toplamaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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