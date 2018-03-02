Puigdemont Tekrar Aday Olmayacağını Açıkladı
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı için tekrar aday olmayacağını, bu görev için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Meclisinin (ANC) hapisteki başkanı Jordi Sanchez'i desteklediğini açıkladı.
Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bölgesel yönetim başkanlığı için tekrar aday olmayacağını, bu görev için bağımsızlık yanlısı sivil toplum kuruluşlarından Katalan Ulusal Meclisinin (ANC) hapisteki başkanı Jordi Sanchez'i desteklediğini açıkladı.
Kaynak: Euronews.com