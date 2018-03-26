Puigdemont Mahkemeye Çıkacak

Alman hükümeti, dün Almanya'nın Danimarka sınırında tutuklanan ve Neumünster kasabasında bir cezaevine gönderilen İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi eski Başkanı Carles Puigdemont hakkındaki kararın mahkeme tarafından verileceği açıkladı.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Carles Puigdemont'un İspanya'ya iadesiyle ilgili sürecin işleyişiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Alman kanunları ve Avrupa genelinde çıkarılan tutuklama emirleri konusundaki yasal şartlar uyarınca ele alındığını, İspanya, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik bir ülke. Katalan sorununun sadece İspanya hukuku ve anayasası çerçevesinde çözülebileceği kanısını taşıyan Alman federal hükümetinin bu yönündeki görüşü değişmedi" dedi.

Puigdemont, bugün Almanya'da hakim karşısına çıkacak. Alman mahkemesi, İspanya tarafından iadesi istenen Katalan siyasetçinin gözaltında kalıp kalmayacağına karar verecek. - BERLİN