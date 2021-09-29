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PÜF'te ileri düzey eğitimler başlıyor

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PÜF'te ileri düzey eğitimler başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) önemli bir ayağı olan Kocaeli Bilim Merkezi PÜF(Proje Üretim Merkezi) ileri düzey eğitimlere başlıyor.

KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi'nin (KODELİ) önemli bir ayağı olan Kocaeli Bilim Merkezi PÜF(Proje Üretim Merkezi) ileri düzey eğitimlere başlıyor. Eğitimlere katılacak öğrencilerin belirleneceği seviye tespit sınavları Kocaeli Bilim Merkezi'nde gerçekleştirildi.

PROJE ÜRETİM FABRİKASI

KODELİ projesi kapsamında kurulumu tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen Proje Üretim Fabrikası üretime başlıyor. Kocaeli Bilim Merkezi, bu alanda yapılan 6 yıllık tecrübeyi göz önünde bulundurarak daha ileri seviye bir tasarım ve üretim alanının kurulumunu gerçekleştirdi. Teknik ve eğitim altyapısı ile proje üretimleri için bir ARGE merkezi konumunda olan bu alan öğrencilerini ağırlamaya hazır.

GİRİŞİMCİLİK KÜLTÜRÜ GELİŞECEK

PÜF ile birlikte teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak, ilgili gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknolojik gelişim süreçlerine destek vermek, hazırlanan eğitim programları ile birlikte öğrencilere ileri düzey kodlama ve yazılım desteği sağlamak amaçlanıyor. Yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek, bu alandaki girişimcilik sahalarını tanıtmak, yönlendirmek, teşvik etmek, MEB öğretmenlerine ileri düzey eğitim programları hazırlamak ve sunmak, fikir ve üretim çalışmalarına danışmanlık hizmeti vermek, yerli ve milli yazılım, üretim ARGE'sine katkı sağlamak ve bu alanda açılan ulusal ve uluslararası yarışmalarda öğrencilere destek vermek ana hedeflerden.

KAZANANLAR AÇIKLANACAK

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilecek Yapay Zeka, Microbit ile Python Kodlama, Raspberry Pi, Tasarım ve Üretim eğitimlerine öğrenciler yapılan seviye tespit sınav ile seçilecek. Eğitimlere katılmaya hak kazanan kişiler katılım sağladığı eğitim başlığında 3 ay ve minimum 24 saatlik bir eğitim görecek. Sınavların sonucunda eğitimlere katılmaya hak kazanan kişiler 30 Eylül Perşembe günü www. kocaelibilimmerkezi. com ve Kocaeli Bilim Merkezi sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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Haber: PÜF'te ileri düzey eğitimler başlıyor - Haberler
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