Pudralama tekniğinde kaşlara uygulanan boyalara dikkat

Kaşlarda zaman içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak dökülme yaşanabildiğini belirten Dalmış Beauty yöneticisi Mehmet Sait Dalmış, Dökülen ve seyrekleşen kaşlar pudralama tekniği ile gür görünebilir. Pudralama tekniği ile kaşların dökülen yerleri doldurulur. Böylece olması gereken doğal görünümüne kavuşturulur. Kaş pudralama ile yüz şekline uygun, gür ve doğal kaşların tasarlanması amaçlanır" dedi. Dalmış, cildin zarar görmemesi için özel ve doğal boyalar kullanılması gerektiğini belirtti.

Kaşları seyrelenlerin far tekniğiyle seyrekliği kapatmaya çalıştığını ifade eden Dalmış, "Sürekli farla boyama zaman alır ve uğraşmak gerekir. Zamanını boyama için harcamak istemeyenler pudralama tekniğini tercih ederler. Doğal pigmenteler cildin en üst katmanına yerleştirilir. Yapılan işlemle kaşlarda flu bir görüntü oluşturulur. Flu görüntü sayesinde kaşa bir müdahale yapıldığı anlaşılmaz" diye konuştu.

KAŞ PUDRALAMANIN UYGULANIŞI

Pudralama tekniğinde kaş tasarımının önemli olduğunu söyleyen Dalmış, "Yapılacak tasarım yüze, göze uyum sağlamalıdır. Uygun tasarım yapıldıktan sonra sıra cilt ve saç rengine uyacak rengi belirlemeye gelir. Boyanın tonunun saçla aynı olması uyum açısından önemlidir. Pudralama işlemine geçmeden önce göz çevresi ve kaşlar temizlenir. Uygulamada acı ve ağrı pek olmaz. Her ihtimal göz önünde bulundurularak anestezi krem sürülerek acı ve ağrı hissedilmemesi sağlanır. Özel ve doğal boyalar cildin altına ulaştırılır. Kullanılan ekipmanlar kişiye özeldir. Pudralama yaklaşık olarak 2 saat kadar sürer" dedi.

PUDRALAMA TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

Pudralama tekniğinin her yaşta uygulanabilir olduğunu belirten Dalmış, "Farklı nedenlerle kaşları seyrelen kişiler tarafından tercih edilir. Kaşlarında seyrelme olmayanlar da daha estetik, dikkat çekici ve güzel kaşlar için pudralamayı tercih etmektedir. Estetik kaygılarla veya medikal nedenlerle uygulanabilir. Kaşların güzel olması bakışları etkiler. Bakışların derinlik kazanması için pudralama yaptırılabilir. Kaşlara yapılan dövme ile karıştırılabilir. Ancak pudralama tekniğinde boyalar derinin ilk katmanlarındadır. Dövmede ise 5 kat kadar daha derine ulaştırılır. Dövme yapıldığında boyanın çıkarılması sorundur. Kaş trendleri değiştiğinde dövmeyi sildirmek için uğraşılması gerekir. Ancak pudralama tekniğinde boyalar 2 yıl içinde kendiliğinden solar. Yeni trend kaş tasarımına imkan tanır" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Sağlık