Pudong şehri nerede? Pudong şehri hangi ülkede? Ekonomisi nedir? Tarihi, ulaşımı nasıldır?

Şangay'da bulunan 19. yüzyılda ülkenin doğu sahilinde Yangtze Nehri deltasında düzlük bir alanda küçük bir balıkçı kasabası iken günümüzde Çin'in en büyük kentidir. Pudong şehri nerede? Pudong şehri hangi ülkede? Ekonomisi nedir? Trihi, ulaşımı nasıldır?

Şangay'da bulunan 19. yüzyılda ülkenin doğu sahilinde Yangtze Nehri deltasında düzlük bir alanda küçük bir balıkçı kasabası iken günümüzde Çin'in en büyük kentidir. Pudong şehri nerede? Pudong şehri hangi ülkede? Ekonomisi nedir? Trihi, ulaşımı nasıldır? İşte detaylar haberimizde...

PUDONG ŞEHRİ NEREDE?

Pudong doğu kıyı veya resmi adıyla Pudong Yeni Bölgesi Çin'in doğrudan yönetilen belediyelerinden biri olan Şanghay'ın semtlerinden biridir. Semt Huangpu Nehri'nin doğusunda kent merkezi Puxi'nin karşısında yer almaktadır. Yüzölçümü 1,210.4 km² olan semtin nüfusu 2007 yılı itibarı ile 5,044,430'dur.

TARİHÇE

Pudong daha önceden bir tarım bölgesi iken 1993 yılında özel ekonomik bölge ilan edilmiştir. Bu tarihten itibaren bölge hızla gelişerek Şanghay'ın ticaret ve finans merkezi haline geldi.

EKONOMİ

Pudong, Şanghay'ın ticaret ve finans merkezi olup Lujiazui Finans ve Ticaret Bölgesi, Şanghay Menkul Kıymetler Borsası ile Doğu'nun İncisi Kulesi, Jin Mao Kulesi ve Şanghay Dünya Finans Merkezi gibi önemli binalara ev sahipliği yapmaktadır.

Ayrıca Pudong'ta Çin'in en büyük serbest ticaret bölgesi olan Waigaoqiao Serbest Ticaret Bölgesi, önemli bir sanayi bölgesi olan Jinqiao İhracat İşleme Bölgesi ve teknoloji odaklı işletmeler için özel bir alan olan Zhangjiang Hi-Tech Park bulunmaktadır.

ULAŞIM

Şanghay Pudong Uluslararası Havalimanı, 1999 yılında açılmış olup 2004 yılında açılan Şanghay Maglev Treni ile kent merkezine bağlanmaktadır.

Şanghay metrosunun 2., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12. ve 16. hatları Pudong'tan geçmektedir. Zhangjiang tramvayı ise Zhangjiang Hi-Tech Park ile Heqing kasabası arasında hizmet vermektedir.

Pudong, birçok tünel ve dört büyük köprü ile Puxi'ye bağlanmaktadır. Bu köprülerden ilki 1991 yılında açılan Nanpu Köprüsü ve 1993 yılında açılan Yangpu Köprüsü idi. Xupu Köprüsü 1996 yılında açılmıştır. Son köprü ise 2002 yılında açılan Lupu Köprüsü olup dünyanın en uzun ikinci kemer köprüsüdür.