PUBGM üçüncü yılı için hediye yağmuru başladı!

dendiğinde akla gelen ilk oyun olan PUBGM üçüncü yılı için hediye yağmuruna başladı.

PUBG Mobile Türkiye hesapları üzerinden hediye yağmurunun başlangıcını duyurdu. Eğer siz de PUBG Mobile oynuyorsanız ve bu hediyelere sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Yapmanız gereken tek şey oyunu oynayıp "Müzik Notaları" almak. Bu "Müzik Notalarını" ise hediyelerle takas etmek. Bu işlemi gerçekleştirerek birçok hediyenin sahibi olabilirsiniz. Bu hediyelerden en büyüğü ise "Kalıcı Tatlı Pembe Seti" ve "Kalıcı Tatlı Pembe Başlığı". Evet yanlış duymadınız elde ettiğiniz tüm hediyeler envanterinizde kalıcı olarak kalacak.

Haydi ne duruyorsun! PUBG Mobile'a giriş yap ve bu hediyelerin sahibi ol.

Kaynak: Playerbros