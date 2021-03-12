PUBGM üçüncü yılı için hediye yağmuru başladı!
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PUBGM üçüncü yılı için hediye yağmuru başladı!

12.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:26
PUBGM üçüncü yılı için hediye yağmuru başladı!

PUBG Mobile'da hediye yağmuru son hızla devam ediyor!

dendiğinde akla gelen ilk oyun olan PUBGM üçüncü yılı için hediye yağmuruna başladı.

PUBG Mobile Türkiye hesapları üzerinden hediye yağmurunun başlangıcını duyurdu. Eğer siz de PUBG Mobile oynuyorsanız ve bu hediyelere sahip olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Yapmanız gereken tek şey oyunu oynayıp "Müzik Notaları" almak. Bu "Müzik Notalarını" ise hediyelerle takas etmek. Bu işlemi gerçekleştirerek birçok hediyenin sahibi olabilirsiniz. Bu hediyelerden en büyüğü ise  "Kalıcı Tatlı Pembe Seti" ve "Kalıcı Tatlı Pembe Başlığı". Evet yanlış duymadınız elde ettiğiniz tüm hediyeler envanterinizde kalıcı olarak kalacak.

Haydi ne duruyorsun! PUBG Mobile'a giriş yap ve bu hediyelerin sahibi ol.

Kaynak: Playerbros

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