PUBG'ye Apex Legends'takine Benzer Yeni Bir İşaretleme Mekaniği Geldi

Apex Legends'ta kullanılan işaretleme sistemi, bu senenin en iyi FPS mekaniklerinden biri olarak görülüyor. Şimdi de PUBG Corporation, bu mekaniği kendi oyununa getirdi. Bu hafta yayınlanan güncellemeyle artık fareye tekerleğine basılı tutarak bir eşyayı takım arkadaşlarımız için işaretleyebiliyoruz.

Bir düşmanı da işaretlememize olanak sağlayan bu mekanik, arkadaşlarınızdan mermi istemek ya da arkadaşlarınıza yeni bir pozisyon önermek için de kullanılabiliyor. Bu yenilik, bildirimler ekranın sol kısmında görünecek ve bazıları haritada işaretlenecek.

Sistem, oldukça kullanışlı gibi duruyor. Bir düşman işaretlendiği zaman, işaretlenilen düşmanın mesafesi de görünecek. Oyuncu mermi istediği zaman, elinde bulunan silahın mermisi otomatik olarak istenecek. Fare tekerleğiyle açılan menüde 8 farklı seçenek olacak ve bu seçeneklerin tam ortasında da genel bir "işaretle" seçeneği yer alacak.

Oyuna gelen güncelleme; aynı zamanda yeni bir silah, yeni bir araç ve yeni bir hareket mekaniği de içeriyor. Dilerseniz güncellemeyle ilgili yaptığımız habere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.