PUBG ücretsiz olarak yayınlanabilir!
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PUBG ücretsiz olarak yayınlanabilir!

PUBG ücretsiz olarak yayınlanabilir!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Krafton, PUBG'de oyuncu sayısının azalması sebebiyle tamamen ücretsiz bir model benimseyecek iddiaları ortaya atıldı. PUBG ücretsiz mi olacak? İşte detaylar!

2017 yılında PC için çıkış yapan PlayerUnkown's Battleground ya bilinen ismiyle PUBG, ücretli olarak piyasaya sürülmüştü. Piyasaya sürülmesinin ardından oyun dünyasına damga vuran oyun, Steam'de rekor üstüne rekor kırmayı başardı.

Krafton, yaptığı bu atılımla Battle Royale türününün popüler hale gelmesini sağladı. Ardından neredeyse her büyük oyun şirketi, kendi Battle Royale oyununu piyasaya sürdü ve PUBG'ye rakip oldu.

Ücretsiz olarak oynanabilen Battle Royale oyunlarının piyasaya sürülmesiyle, PUBG düşüş trendine girdi. Her ne kadar mobil versiyonunda yüksek oyuncu sayısını korumayı başarsa da, PC'deki oyuncu sayısı her geçen gün azalıyor. Krafton, bu duruma bir önlem alarak PUBG'nin ücretsiz modelini benimsemeyi düşünüyor olabilir.

PUBG ücretsiz olarak yayınlanabilir!

KRAFTON, PUBG İÇİN ÜCRETSİZ BİR MODELİ BENİMSEYEBİLİR

PUBG oyuncusu tarafından ortaya çıkan iddialara göre, oyunun ücretsiz olabileceği dile getirildi. PlayerIGN kullanıcı isimli bir Twitter kullanıcısı, şunları aktardı: "Sızıntı; PUBG, ücretsiz olmak istiyor. Önümüzdeki ay ücretsiz olarak oyuncu tepkilerini ölçecekler. 2019 yılında da ücretsiz denemesi yapmışlardı. Fakat deneme sürecinde istedikleri tepkisi alamamışlardı."

PlayerIGN'ye göre Krafton, yeni model üzerinde önümüzde ay bir deneme yapacak. Bir hafta ya da belirledikleri değerlendirme sürecine göre oyun ücretsiz hale gelecek. Yeni model üzerinde çeşitli reklamlar uygulayarak PUBG'nin ücretsiz olduğu tanıtılacak. Oyuncular tarafından gelen tekiplere göre, ücretsiz modelin daha kârlı olduğu görülürse, oyun ücretsiz olarak sunulacak.

Ancak hatırlanacağı üzere, PUBG bu modeli 2019 yılında deneyimlemişti. Hafta sonları oyunun ücretsiz olarak sunulması denemelerinin ardından, oyun makul bir ücrete satılmaya devam etmişti.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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