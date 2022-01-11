PUBG ücretsiz mi oldu? PC'de PUBG Battlegrounds bedava mı olacak, sunucu ne zaman açılacak? Battlegrounds Plus nedir?

PUBG ücretsiz mi oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. FPS oyunları arasında büyük yankı uyandıran bir yapım olan PUBG, mobilde olduğu gibi pc versiyonunda da ücretsiz oldu. Bunun yanı sıra Battlegrounds Plus özelliği geldi. PC'de PUBG Battlegrounds bedava mı olacak, sunucu ne zaman açılacak? Battlegrounds Plus nedir?

PUBG ÜCRETSİZ Mİ OLDU?

Daha önce PC ve konsoldan PUBG oynamak isteyen oyuncuların oyunu satın alması gerekiyordu. Ancak PlayerUnknown's Battlegrounds artık tamamen ücretsiz oldu. PUBG'yi ücretsiz oynamak isteyen oyuncular, 12 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olan büyük güncellemenin ardından oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler.

BATTLEGROUNDS PLUS ÖZELLİĞİ NEDİR?

PUBG: Battlegrounds'a para verip oyunun ücretsiz olmasına üzülmeyin, çünkü CS:GO'daki gibi prime hesap mantığı ile işleyecek. Daha önceden PUBG: Battlegrounds'ı satın alan kullanıcıların hesapları otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacaktır. Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.

Şimal Güdüm Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet