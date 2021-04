PUBG Trial by Fire şampiyonu belli oldu!

PUBG Protality Series'in bayrağını Avrupa'ya taşıyan ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire'da Final Aşamaları tamamlandı. İşte ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire'ın kazananları ve büyük ödül havuzu!

Arko Men, gençlerin espor heyecanını destekleyerek Protality Series ile ortak oldu ve Avrupa serüveninde espora desteğini sürdürdü. Ayrıca, PUBG Protality Serisi, Türkiye'nin en büyük gıda ve market online sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti ile de bir anlaşma sağlamış durumda.

ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Final Aşaması'nda takımlar 4 farklı günde toplam 20 maçta mücadele ettiler. 5'i davetli, 11'i gruplardan gelen takımlar, her dakikası heyecana sahne olan karşılaşmalar gerçekleştirdiler. Oynanan 20 maçın sonunda turnuvanın sıralaması belli olmuş oldu. İşte ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire sıralaması ve ödül havuzu!

ARKO MEN PROTALITY: TRIAL BY FIRE KAZANANLARI

XFlow Esports - 12.000TL + PCS4 Regional Finals Wildcard Daveti Pizza Locale - 8.000TL Kumiho Gaming - 4.000TL LuL- 2.800TL Dijirad - 2.000TL Karagumruk Espor- 1.200TL

Tüm maçlar Buğrahan "Wreckage" Şevke, Timur "Timurlengx" Günay, Mustafa "Fanius" Gültekin, Utku "Shomaaz" Taşyürek ve Fatih "KAHIA" Kahya'nın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak yayınlandı. Yayın, toplamda 2.136.267 kişi tarafından anlık olarak izledi.