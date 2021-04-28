PUBG Trial by Fire şampiyonu belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Trial by Fire şampiyonu belli oldu!

PUBG Trial by Fire şampiyonu belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

PUBG Protality Series'in bayrağını Avrupa'ya taşıyan ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire'da Final Aşamaları tamamlandı. İşte ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire'ın kazananları ve büyük ödül havuzu!

Arko Men, gençlerin espor heyecanını destekleyerek Protality Series ile ortak oldu ve Avrupa serüveninde espora desteğini sürdürdü. Ayrıca, PUBG Protality Serisi, Türkiye'nin en büyük gıda ve market online sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti ile de bir anlaşma sağlamış durumda.

ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire Final Aşaması'nda takımlar 4 farklı günde toplam 20 maçta mücadele ettiler. 5'i davetli, 11'i gruplardan gelen takımlar, her dakikası heyecana sahne olan karşılaşmalar gerçekleştirdiler. Oynanan 20 maçın sonunda turnuvanın sıralaması belli olmuş oldu. İşte ARKO MEN PROTALITY: Trial by Fire sıralaması ve ödül havuzu!

PUBG Trial by Fire şampiyonu belli oldu!

ARKO MEN PROTALITY: TRIAL BY FIRE KAZANANLARI

  1. XFlow Esports - 12.000TL + PCS4 Regional Finals Wildcard Daveti
  2. Pizza Locale - 8.000TL
  3. Kumiho Gaming - 4.000TL
  4. LuL- 2.800TL
  5. Dijirad - 2.000TL
  6. Karagumruk Espor- 1.200TL

Tüm maçlar Buğrahan "Wreckage" Şevke, Timur "Timurlengx" Günay, Mustafa "Fanius" Gültekin, Utku "Shomaaz" Taşyürek ve Fatih "KAHIA" Kahya'nın sunumu ile http://twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden canlı olarak yayınlandı. Yayın, toplamda 2.136.267 kişi tarafından anlık olarak izledi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hakan Altun Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Mete Kalkavan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PUBG Trial by Fire şampiyonu belli oldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:31:22. #1.14#

title