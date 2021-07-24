PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor!

Son Heung-min imzalı kask kazanmaya ne dersin?

Battle Royale ve futbol ile ilgilenenlere müjde! PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor.

PUBG'nin Tottenham oyuncusu Son Heung-min ile yaptığı anlaşmayla birlikte oyun "Son Heung-min imzalı Seviye 3 Kask" hediye edeceğini duyurdu.

PUBG, dünyaca ünlü futbol oyuncusu Son Heung-min iş birliğini kutlamak için bu etkinliği düzenliyor. Oyun içi etkinlikle Son Heung-min Seviye 3 kask kozmetiğinin yanı sıra 5 şanslı oyuncu Son Heung-min tarafından imzalanmış gerçek bir seviye 3 kask kazanacak.

Ödülü oyun içinde kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sadece belli başlı görevleri tamamlamak. Bu görevler ise şu şekilde: