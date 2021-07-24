PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor!
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PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor!

PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Son Heung-min imzalı kask kazanmaya ne dersin?

Battle Royale ve futbol ile ilgilenenlere müjde! PUBG Tottenham oyuncusu Son imzalı kask dağıtıyor.

PUBG'nin Tottenham oyuncusu Son Heung-min ile yaptığı anlaşmayla birlikte oyun "Son Heung-min imzalı Seviye 3 Kask" hediye edeceğini duyurdu.

PUBG, dünyaca ünlü futbol oyuncusu Son Heung-min iş birliğini kutlamak için bu etkinliği düzenliyor. Oyun içi etkinlikle Son Heung-min Seviye 3 kask kozmetiğinin yanı sıra 5 şanslı oyuncu Son Heung-min tarafından imzalanmış gerçek bir seviye 3 kask kazanacak.

Ödülü oyun içinde kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken şey sadece belli başlı görevleri tamamlamak. Bu görevler ise şu şekilde:

GÖREV BAŞLIĞI

GÖREV AÇIKLAMASI

PUAN

Hayatta Kal

Bir maçta 30 dakika hayatta kal. Hayatta kalma süresine takım arkadaşlarını izlerken geçen zaman dahildir.

20

Seviye 2 Kask al

Seviye 2 Kask al.

20

İlk 20

İlk 20'ye gir.

25

İlk 10

İlk 10'a gir.

35

Son Heung-min tarafından imzalanmış kask için bir çekiliş yapılacak. Toplam 5 şanslı kazanan (4'ü Steam ya da Konsoldan, 1'i Kakao'dan) seçilecek ve gönderimi yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'tan itibaren PUBG.comadresinde ve her bölgenin sosyal medya kanallarında duyurulacak.

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Kaynak: Playerbros

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