PUBG Topluluk Kapışması kayıtları bu akşam kapanıyor!
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PUBG Topluluk Kapışması kayıtları bu akşam kapanıyor!

PUBG Topluluk Kapışması kayıtları bu akşam kapanıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kayıtlar kapanmadan bu turnuvada yerini al!

PUBG severlerin bolca izlediği yayıncılardan biri olan 10000DAYS'in düzenlediği PUBG Topluluk Kapışması kayıtları bu akşam kapanıyor. 10000DAYS ile bölgen için omuz omuza savaşmak istiyorsan bu turnuvada hemen yerini al.

PUBG Partnerleri 10000DAYS ve MakataO'nun önerliğinde 32v32 Topluluk Kapışması'nda 3. Sezon geldi! 2000$ ödül havuzlu ve Müfreze Modunda gerçekleşecek büyük finallerde sizleri de bölgenizi temsil etmeye davet ediyor. Bölgelerinin finalinde yer almak ve 10000DAYS ile Rusya'ya karşı omuz omuza savaşmak isteyen oyuncuların önce 256 Duo takımın mücadelesine ev sahipliği yapacak bölgesel elemelerden geçmesi gerekiyor.

Eğer siz de bu turnuvada yer almak ve kıyasıya rekabete ortak olmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. tıklayarak turnuvanın kayıt sayfasına hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tüm takımlara başarılar!

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Kaynak: Playerbros

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